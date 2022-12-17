В Харьков на полчаса опаздывает поезд из Одессы – Укрзализныця
Укрзализныця постепенно стабилизирует движение поездов после ракетной атаки и блекаута.
По состоянию на 21:00 следуют с задержками более часа 6 рейсов, 18 рейсов задерживаются в пределах часа. По графику курсирует 44 поезда.
С задержкой сейчас идет поезд №91/92 Одесса — Харьков (+30 мин).
Напоминаем, что на вокзалах работают «Фортецы несокрушимости» и «Пункты несокрушимости».
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 21:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрзализныця постепенно стабилизирует движение поездов после ракетной атаки и блекаута.".