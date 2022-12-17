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В Харьков на полчаса опаздывает поезд из Одессы – Укрзализныця

Общество 21:30   17.12.2022
Оксана Якушко
В Харьков на полчаса опаздывает поезд из Одессы – Укрзализныця

Укрзализныця постепенно стабилизирует движение поездов после ракетной атаки и блекаута.

По состоянию на 21:00 следуют с задержками более часа 6 рейсов, 18 рейсов задерживаются в пределах часа. По графику курсирует 44 поезда.

С задержкой сейчас идет поезд №91/92 Одесса — Харьков (+30 мин).

Напоминаем, что на вокзалах работают «Фортецы несокрушимости» и «Пункты несокрушимости».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 21:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрзализныця постепенно стабилизирует движение поездов после ракетной атаки и блекаута.".