В Харьков на полчаса опаздывает поезд из Одессы – Укрзализныця

Укрзализныця постепенно стабилизирует движение поездов после ракетной атаки и блекаута.

По состоянию на 21:00 следуют с задержками более часа 6 рейсов, 18 рейсов задерживаются в пределах часа. По графику курсирует 44 поезда.

С задержкой сейчас идет поезд №91/92 Одесса — Харьков (+30 мин).

Напоминаем, что на вокзалах работают «Фортецы несокрушимости» и «Пункты несокрушимости».