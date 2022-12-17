До Харкова на півгодини спізнюється поїзд із Одеси – Укрзалізниця
Укрзалізниця поступово стабілізує рух поїздів після ракетної атаки та блекауту.
Станом на 21:00 слідують із затримками понад годину 6 рейсів, 18 рейсів затримуються в межах години. За графіком курсує 44 поїзди.
Із затримкою зараз іде поїзд №91/92 Одеса – Харків (+30 хв).
Нагадуємо, що на вокзалах працюють «Фортеці незламності» та «Пункти незламності».
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2022 в 21:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укрзалізниця поступово стабілізує рух поїздів після ракетної атаки та блекауту.".