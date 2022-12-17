До Харкова на півгодини спізнюється поїзд із Одеси – Укрзалізниця

Укрзалізниця поступово стабілізує рух поїздів після ракетної атаки та блекауту.

Станом на 21:00 слідують із затримками понад годину 6 рейсів, 18 рейсів затримуються в межах години. За графіком курсує 44 поїзди.

Із затримкою зараз іде поїзд №91/92 Одеса – Харків (+30 хв).

Нагадуємо, що на вокзалах працюють «Фортеці незламності» та «Пункти незламності».