Live
  • Субота 17.12.2022
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.85
    • 🟢

До Харкова на півгодини спізнюється поїзд із Одеси – Укрзалізниця

Суспільство 21:30   17.12.2022
Оксана Якушко
До Харкова на півгодини спізнюється поїзд із Одеси – Укрзалізниця

Укрзалізниця поступово стабілізує рух поїздів після ракетної атаки та блекауту.

Станом на 21:00 слідують із затримками понад годину 6 рейсів, 18 рейсів затримуються в межах години. За графіком курсує 44 поїзди.

Із затримкою зараз іде поїзд №91/92 Одеса – Харків (+30 хв).

Нагадуємо, що на вокзалах працюють «Фортеці незламності» та «Пункти незламності».

Читайте також: Шість харківських поїздів запізнюються від шостої години до години – Укрзалізниця

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

11:28
Шість харківських поїздів запізнюються від години до 6 годин – Укрзалізниця
11:02
Усі насосні станції працюють. У Харкові відновили водопостачання
09:20
Метро Харкова знову запрацювало
08:40
Синєгубов: У Харкові та області відновили електропостачання
08:25
Харківське метро тимчасово не працюватиме

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «До Харкова на півгодини спізнюється поїзд із Одеси – Укрзалізниця»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2022 в 21:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укрзалізниця поступово стабілізує рух поїздів після ракетної атаки та блекауту.".