В собственном дворе. В Изюме на Харьковщине мужчина подорвался на снаряде

В Изюме 19-летний мужчина получил травму из-за взрыва, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

19-летний мужчина пострадал из-за взрыва – он разбирал во дворе боеприпасы, обнародовал информацию Областного центра экстренной медицинской помощи Олег Синегубов.

«Парня госпитализировали с осколочными ранениями. Еще раз подчеркиваю, не трогайте взрывоопасные или не знакомые вам предметы. В такой ситуации обращайтесь к спасателям», — подчеркнул Синегубов.

Процесс разминирования в Харьковской области продолжается. Пиротехнические подразделения в течение суток обезвредили 176 взрывоопасных предметов.