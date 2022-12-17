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В собственном дворе. В Изюме на Харьковщине мужчина подорвался на снаряде

Общество 08:57   17.12.2022
Оксана Якушко
В собственном дворе. В Изюме на Харьковщине мужчина подорвался на снаряде

В Изюме 19-летний мужчина получил травму из-за взрыва, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

19-летний мужчина пострадал из-за взрыва – он разбирал во дворе боеприпасы, обнародовал информацию Областного центра экстренной медицинской помощи Олег Синегубов.

«Парня госпитализировали с осколочными ранениями. Еще раз подчеркиваю, не трогайте взрывоопасные или не знакомые вам предметы. В такой ситуации обращайтесь к спасателям», — подчеркнул Синегубов.

Процесс разминирования в Харьковской области продолжается. Пиротехнические подразделения в течение суток обезвредили 176 взрывоопасных предметов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 08:57;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме 19-летний мужчина получил травму из-за взрыва, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".