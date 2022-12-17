В собственном дворе. В Изюме на Харьковщине мужчина подорвался на снаряде
В Изюме 19-летний мужчина получил травму из-за взрыва, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
19-летний мужчина пострадал из-за взрыва – он разбирал во дворе боеприпасы, обнародовал информацию Областного центра экстренной медицинской помощи Олег Синегубов.
«Парня госпитализировали с осколочными ранениями. Еще раз подчеркиваю, не трогайте взрывоопасные или не знакомые вам предметы. В такой ситуации обращайтесь к спасателям», — подчеркнул Синегубов.
Процесс разминирования в Харьковской области продолжается. Пиротехнические подразделения в течение суток обезвредили 176 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 08:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме 19-летний мужчина получил травму из-за взрыва, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".