На власному подвір’ї. В Ізюмі на Харківщині чоловік підірвався на снаряді

В Ізюмі 19-річний чоловік зазнав травми через вибух, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.

19-річний чоловік постраждав через вибух – він розбирав у дворі боєприпаси, оприлюднив інформацію Обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Синєгубов.

«Хлопця госпіталізували із осколковими пораненнями. Ще раз наголошую, не чіпайте вибухонебезпечні або не знайомі вам предмети. У такій ситуації звертайтеся до рятувальників», – наголосив Синєгубов.

Процес розмінування у Харківській області триває. Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.