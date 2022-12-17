На власному подвір’ї. В Ізюмі на Харківщині чоловік підірвався на снаряді
В Ізюмі 19-річний чоловік зазнав травми через вибух, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.
19-річний чоловік постраждав через вибух – він розбирав у дворі боєприпаси, оприлюднив інформацію Обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Синєгубов.
«Хлопця госпіталізували із осколковими пораненнями. Ще раз наголошую, не чіпайте вибухонебезпечні або не знайомі вам предмети. У такій ситуації звертайтеся до рятувальників», – наголосив Синєгубов.
Процес розмінування у Харківській області триває. Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2022 в 08:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі 19-річний чоловік зазнав травми через вибух, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.".