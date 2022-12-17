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На власному подвір’ї. В Ізюмі на Харківщині чоловік підірвався на снаряді

Суспільство 08:57   17.12.2022
Оксана Якушко
На власному подвір’ї. В Ізюмі на Харківщині чоловік підірвався на снаряді

В Ізюмі 19-річний чоловік зазнав травми через вибух, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.

19-річний чоловік постраждав через вибух – він розбирав у дворі боєприпаси, оприлюднив інформацію Обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Синєгубов.

«Хлопця госпіталізували із осколковими пораненнями. Ще раз наголошую, не чіпайте вибухонебезпечні або не знайомі вам предмети. У такій ситуації звертайтеся до рятувальників», – наголосив Синєгубов.

Процес розмінування у Харківській області триває. Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2022 в 08:57;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі 19-річний чоловік зазнав травми через вибух, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.".