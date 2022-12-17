Враг обстрелял из артиллерии 11 населённых пунктов Харьковщины — Генштаб ВСУ
Под огонь армии рф попали села у границы и на Купянщине, сообщает Генеральный Штаб ВСУ.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов.
В то же время российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Всего враг выпустил 98 ракет и совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречная и Красное Харьковской области.
На Купянском направлении огневым ударам подверглись районы Синьковки, Орлянки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области.
Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава, один пункт управления и состав боеприпасов противника.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 07:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под огонь армии рф попали села у границы и на Купянщине, сообщает Генеральный Штаб ВСУ.".