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Враг обстрелял из артиллерии 11 населённых пунктов Харьковщины — Генштаб ВСУ

Общество 07:40   17.12.2022
Оксана Якушко
Враг обстрелял из артиллерии 11 населённых пунктов Харьковщины — Генштаб ВСУ

Под огонь армии рф попали села у границы и на Купянщине, сообщает Генеральный Штаб ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов.

В то же время российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Всего враг выпустил 98 ракет и совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречная и Красное Харьковской области.

На Купянском направлении огневым ударам подверглись районы Синьковки, Орлянки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава, один пункт управления и состав боеприпасов противника.

Читайте также: Генштаб — о ракетном ударе и обстрелах 11 населенных пунктов Харьковщины

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 07:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под огонь армии рф попали села у границы и на Купянщине, сообщает Генеральный Штаб ВСУ.".