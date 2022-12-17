Ворог обстріляв з артилерії 11 населених пунктів Харківщини – Генштаб ЗСУ

Під вогонь армії рф потрапили села біля кордону і на Куп’янщині, повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів.

Водночас російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника.