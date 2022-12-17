Все насосные станции работают. В Харькове возобновили водоснабжение
КП «Харьковводоканал» завершило работы по восстановлению водоснабжения во всех районах города, сообщила мэрия Харькова.
Все насосные станции предприятия после восстановления стабильной подачи электроэнергии работают в штатном режиме, сообщил 17 декабря заместитель гендиректора по эксплуатации водопроводного хозяйства директор Комплекса «Харьковводоснабжения» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.
Водоснабжение абонентов происходит бесперебойно в полном объеме, но при отключении света снова возможны ограничения и прекращение подачи воды.
«Вражеская агрессия не прекращается, и вчера снова были ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Мы тщательно анализируем состояние дел и оперативно предпринимаем все необходимые действия, чтобы ситуация с водоснабжением и водоотводом в городе ни при каких обстоятельствах не выходила из-под контроля. В завершение еще раз напомню харьковчанам о необходимости всегда иметь запас воды в случае возникновения экстренных ситуаций», — подчеркнул Владлен Волков.
Бригады аварийно-восстановительных работ продолжают ремонт на городских трубопроводах холодного водоснабжения. Вчера они устранили 13 повреждений на водоводах, а сегодня устраняют 16 аварийных ситуаций.
Информацию об аварийных ситуациях принимают по тел. 15-33.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 11:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» завершило работы по восстановлению водоснабжения во всех районах города, сообщила мэрия Харькова.".