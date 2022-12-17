Усі насосні станції працюють. У Харкові відновили водопостачання

КП “Харківводоканал” завершило роботи з відновлення водопостачання у всіх районах міста, повідомила мерія Харкова.

Усі насосні станції підприємства після відновлення стабільної подачі електроенергії працюють у штатному режимі, повідомив 17 грудня заступник гендиректора з експлуатації водопровідного господарства, директор Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Владлен Волков.

Водопостачання абонентів відбувається безперебійно у повному обсязі, але при відключенні світла знову можливі обмеження та припинення подачі води.

«Ворожа агресія не припиняється, і вчора знову були ракетні удари по критичній інфраструктурі України. Ми ретельно аналізуємо стан справ та оперативно вживаємо всіх необхідних дій, щоб ситуація з водопостачанням та водовідведенням у місті за жодних обставин не виходила з-під контролю. На завершення ще раз нагадаю харків’янам про необхідність завжди мати запас води на випадок виникнення екстрених ситуацій», – наголосив Владлен Волков.

Бригади аварійно-відновлювальних робіт продовжують ремонт на міських трубопроводах холодного водопостачання. Вчора вони ліквідували 13 пошкоджень на водоводах, а сьогодні усувають 16 аварійних ситуацій.

Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.