Усі насосні станції працюють. У Харкові відновили водопостачання
КП “Харківводоканал” завершило роботи з відновлення водопостачання у всіх районах міста, повідомила мерія Харкова.
Усі насосні станції підприємства після відновлення стабільної подачі електроенергії працюють у штатному режимі, повідомив 17 грудня заступник гендиректора з експлуатації водопровідного господарства, директор Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Владлен Волков.
Водопостачання абонентів відбувається безперебійно у повному обсязі, але при відключенні світла знову можливі обмеження та припинення подачі води.
«Ворожа агресія не припиняється, і вчора знову були ракетні удари по критичній інфраструктурі України. Ми ретельно аналізуємо стан справ та оперативно вживаємо всіх необхідних дій, щоб ситуація з водопостачанням та водовідведенням у місті за жодних обставин не виходила з-під контролю. На завершення ще раз нагадаю харків’янам про необхідність завжди мати запас води на випадок виникнення екстрених ситуацій», – наголосив Владлен Волков.
Бригади аварійно-відновлювальних робіт продовжують ремонт на міських трубопроводах холодного водопостачання. Вчора вони ліквідували 13 пошкоджень на водоводах, а сьогодні усувають 16 аварійних ситуацій.
Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2022 в 11:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківводоканал” завершило роботи з відновлення водопостачання у всіх районах міста, повідомила мерія Харкова.".