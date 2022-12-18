Сотрудник ГСЧС подорвался на мине на Харьковщине
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что пострадавший сотрудник ГСЧС находится в тяжелом состоянии в больнице.
«К сожалению, в селе Граково, что в Чугуевском районе, взорвался на мине 32-летний работник ГСЧС, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу», — написал Синегубов в telegram 18 декабря.
Он сообщил, что на Харьковщине по-прежнему заминированной остается огромная территория — несмотря на то, что с сентября 2022 года в области уничтожили около 47 тыс. взрывоопасных предметов.
Также глава ХОВА проинформировал об обстрелах региона за сутки — обошлось без пострадавших.
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«В области оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных районов области, в частности: Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная и другие. На Купянском направлении под огнем россиян находились районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального. В течение суток – без пострадавших», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 08:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что пострадавший сотрудник ГСЧС находится в тяжелом состоянии в больнице".