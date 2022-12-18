Співробітник ДСНС підірвався на міні на Харківщині

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що постраждалий співробітник ДСНС перебуває в тяжкому стані в лікарні.

“На жаль, у селі Гракове, що в Чугуївському районі, підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС, у тяжкому стані госпіталізований до лікарні”, – написав Синегубов у телеграмі 18 грудня.

Він повідомив, що на Харківщині, як і раніше, замінованою залишається величезна територія – незважаючи на те, що з вересня 2022 року в області знищили близько 47 тис. вибухонебезпечних предметів.

Також голова ХОВА проінформував про обстріли регіону за добу – обійшлося без постраждалих.

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“В області окупанти наносили артилерійські удари по населених пунктах прикордонних районів області, зокрема: Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна та ін. На Куп’янському напрямку під вогнем росіян були райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального. Протягом доби – без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.