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В городе на Харьковщине пропал свет

Происшествия 09:44   18.12.2022
Оксана Горун
В городе на Харьковщине пропал свет

Из-за аварии на линии электропередач частично обесточен Первомайский на Харьковщине.

О происшествии утром 18 декабря сообщил мэр города Николай Бакшеев.

«В результате аварии на линии 10кВ в городе частично выключился свет. Специалисты РЭС работают над ликвидацией повреждения», — написал он в telegram.

Ранее Бакшеев информировал о том, что в громаде изменили графики отключения электричества. Начиная с 19 декабря, без света первомайцы будут с 12:00 до 15:00 по графику, а также — в другие часы, если будут применять аварийные графики.

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Напомним, на этой неделе вся Харьковщина была обесточена в результате российского ракетного удара 16 декабря. Электричество начали включать в тот же день, а к утру 17 декабря весь регион был со светом (точнее — вернулся к плановым отключениям по графикам).

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 09:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за аварии на линии электропередач частично обесточен Первомайский на Харьковщине".