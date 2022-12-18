В городе на Харьковщине пропал свет

Из-за аварии на линии электропередач частично обесточен Первомайский на Харьковщине.

О происшествии утром 18 декабря сообщил мэр города Николай Бакшеев.

«В результате аварии на линии 10кВ в городе частично выключился свет. Специалисты РЭС работают над ликвидацией повреждения», — написал он в telegram.

Ранее Бакшеев информировал о том, что в громаде изменили графики отключения электричества. Начиная с 19 декабря, без света первомайцы будут с 12:00 до 15:00 по графику, а также — в другие часы, если будут применять аварийные графики.

Напомним, на этой неделе вся Харьковщина была обесточена в результате российского ракетного удара 16 декабря. Электричество начали включать в тот же день, а к утру 17 декабря весь регион был со светом (точнее — вернулся к плановым отключениям по графикам).