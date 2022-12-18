В городе на Харьковщине пропал свет
Из-за аварии на линии электропередач частично обесточен Первомайский на Харьковщине.
О происшествии утром 18 декабря сообщил мэр города Николай Бакшеев.
«В результате аварии на линии 10кВ в городе частично выключился свет. Специалисты РЭС работают над ликвидацией повреждения», — написал он в telegram.
Ранее Бакшеев информировал о том, что в громаде изменили графики отключения электричества. Начиная с 19 декабря, без света первомайцы будут с 12:00 до 15:00 по графику, а также — в другие часы, если будут применять аварийные графики.
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Напомним, на этой неделе вся Харьковщина была обесточена в результате российского ракетного удара 16 декабря. Электричество начали включать в тот же день, а к утру 17 декабря весь регион был со светом (точнее — вернулся к плановым отключениям по графикам).
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 09:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за аварии на линии электропередач частично обесточен Первомайский на Харьковщине".