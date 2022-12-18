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У місті на Харківщині зникло світло

Події 09:44   18.12.2022
Оксана Горун
У місті на Харківщині зникло світло

Через аварію на лінії електропередач частково знеструмлено Первомайський на Харківщині.

Про подію вранці 18 грудня повідомив мер міста Микола Бакшеєв.

“Внаслідок аварії на лінії 10кВ у місті частково вимкнулося світло. Фахівці РЕМ працюють над ліквідацією пошкодження”, – написав він у телеграмі.

Раніше Бакшеєв інформував про те, що в громаді змінили графіки відключення електрики. Починаючи з 19 грудня, без світла жителі міста будуть з 12:00 до 15:00 за графіком, а також – у інші години, якщо застосовуватимуть аварійні графіки.

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Нагадаємо, цього тижня всю Харківщину було знеструмлено внаслідок російського ракетного удару 16 грудня. Електрику почали включати того ж дня, а на ранок 17 грудня весь регіон був зі світлом (точніше – повернувся до планових відключень за графіками).

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 09:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через аварію на лінії електропередач частково знеструмлено Первомайський на Харківщині".