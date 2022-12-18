У місті на Харківщині зникло світло
Через аварію на лінії електропередач частково знеструмлено Первомайський на Харківщині.
Про подію вранці 18 грудня повідомив мер міста Микола Бакшеєв.
“Внаслідок аварії на лінії 10кВ у місті частково вимкнулося світло. Фахівці РЕМ працюють над ліквідацією пошкодження”, – написав він у телеграмі.
Раніше Бакшеєв інформував про те, що в громаді змінили графіки відключення електрики. Починаючи з 19 грудня, без світла жителі міста будуть з 12:00 до 15:00 за графіком, а також – у інші години, якщо застосовуватимуть аварійні графіки.
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Нагадаємо, цього тижня всю Харківщину було знеструмлено внаслідок російського ракетного удару 16 грудня. Електрику почали включати того ж дня, а на ранок 17 грудня весь регіон був зі світлом (точніше – повернувся до планових відключень за графіками).
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Ви читали новину: «У місті на Харківщині зникло світло»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 09:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через аварію на лінії електропередач частково знеструмлено Первомайський на Харківщині".