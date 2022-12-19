На Харьковщине эксгумировали почти 900 тел по всему региону
Ежедневно правоохранители эксгумируют около 10 тел, сообщает BBC.
В настоящее время власти эксгумировали 899 тел по всему региону.
«Столько тел мы никогда не видели. В среднем эксгумируем около 10 ежедневно, и на этом работа не заканчивается. Это, конечно, очень сложно», – объясняет начальник следственного управления областного управления полиции Сергей Болвинов.
На этой неделе правоохранители обнаружили тело мужчины, убитого кассетной бомбой. Его похоронила жена в саду дома.
«Преступления, совершенные рф, никогда не сотрутся с нашей памяти, и мы будем расследовать каждое из них», — говорит Болвинов.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 17:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ежедневно правоохранители эксгумируют около 10 тел, сообщает BBC.".