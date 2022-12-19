На Харківщині наразі ексгумували майже 900 тіл по всьому регіону
Щодня правоохоронці ексгумують близько 10 тіл, повідомляє ВВС.
Наразі влада ексгумувала 899 тіл по всьому регіону.
“Стільки тіл ми ніколи не бачили. В середньому ексгумуємо близько 10 щодня, і на цьому робота не закінчується. Це, звичайно, дуже складно”, – пояснює начальник слідчого управління обласного управління поліції Сергій Болвінов.
Цього тижня правоохоронці знайшли тіло чоловіка, вбитого касетною бомбою. Його поховала дружина в саду їхнього будинку.
“Злочини, вчинені Росією, ніколи не зітруться з нашої пам’яті, і ми розслідуватимемо кожен з них”, — каже Болвінов.
В самому Ізюмі знайшли 451 тіло, серед них – семеро дітей. Їх поховали в лісі поспіхом, більшість не мали ані труни, вні навіть мішка для тіла.
На багатьох могилах відсутні імена загиблих: лише цифри на дерев’яних хрестах.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 17:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щодня правоохоронці ексгумують близько 10 тіл, повідомляє ВВС.".