Йшла до сина: на Куп’янщині ексгумували жертву ворожого обстрілу (фото)
16 грудня на цвинтарі селища Курилівка Куп’янського району Харківської області правоохоронці ексгумували труп 62-річної місцевої мешканки.
24 вересня жінка потрапила під артилерійський обстріл російських військових, коли йшла до сина. 30 вересня вона померла внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, розповіли у пресслужбі Харківської облпрокуратури.
Труп направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 20:05;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 грудня на цвинтарі селища Курилівка Куп’янського району Харківської області правоохоронці ексгумували труп 62-річної місцевої мешканки.".