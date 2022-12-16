Live
  • П’ятниця 16.12.2022
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.85
    • 🟢

Йшла до сина: на Куп’янщині ексгумували жертву ворожого обстрілу (фото)

Події 20:05   16.12.2022
Елена Нагорная
Йшла до сина: на Куп’янщині ексгумували жертву ворожого обстрілу (фото)

16 грудня на цвинтарі селища Курилівка Куп’янського району Харківської області правоохоронці ексгумували труп 62-річної місцевої мешканки.

24 вересня жінка потрапила під артилерійський обстріл російських військових, коли йшла до сина. 30 вересня вона померла внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, розповіли у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Труп направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

Читайте також:  Повертався додому: на Харківщині ексгумували жертву окупантів (фото)

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

19:14
Віддавав ліс на бліндажі окупантів: на Харківщині лісничий піде під суд
18:43
Синєгубов спрогнозував, коли весь Харків і область будуть зі світлом
18:18
Генштаб – про ракетний удар та обстріли 11 населених пунктів Харківщини
17:51
Енергетики почали заживлювати Харків: оперативна інформація Синєгубова
17:25
Шість харківських поїздів затримуються від двох до п’яти годин (дані на 17:00)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Йшла до сина: на Куп’янщині ексгумували жертву ворожого обстрілу (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 20:05;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 грудня на цвинтарі селища Курилівка Куп’янського району Харківської області правоохоронці ексгумували труп 62-річної місцевої мешканки.".