Йшла до сина: на Куп’янщині ексгумували жертву ворожого обстрілу (фото)

16 грудня на цвинтарі селища Курилівка Куп’янського району Харківської області правоохоронці ексгумували труп 62-річної місцевої мешканки.

24 вересня жінка потрапила під артилерійський обстріл російських військових, коли йшла до сина. 30 вересня вона померла внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, розповіли у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Труп направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура