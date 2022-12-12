Повертався додому: на Харківщині ексгумували жертву окупантів (фото)

12 грудня на цвинтарі у селі Петропавлівка Куп’янського району правоохоронці ексгумували тіло 30-річного чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу російської армії.

Слідчі встановили, що 10 вересня місцевий житель повертався додому, коли загарбники почали гатити по селу з артилерії. Чоловіка поранило уламками і він загинув на місці, повідомляють у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Тіло правоохоронці направили на судово-медичну експертизу, а також розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура