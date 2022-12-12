Повертався додому: на Харківщині ексгумували жертву окупантів (фото)
12 грудня на цвинтарі у селі Петропавлівка Куп’янського району правоохоронці ексгумували тіло 30-річного чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу російської армії.
Слідчі встановили, що 10 вересня місцевий житель повертався додому, коли загарбники почали гатити по селу з артилерії. Чоловіка поранило уламками і він загинув на місці, повідомляють у пресслужбі Харківської облпрокуратури.
Тіло правоохоронці направили на судово-медичну експертизу, а також розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 18:20;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 грудня на цвинтарі у селі Петропавлівка Куп’янського району правоохоронці ексгумували тіло 30-річного чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу російської армії.".