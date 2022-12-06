На Харківщині слідчі ексгумували тіло загиблого від обстрілів пенсіонера

Слідчі виявили в Куп’янську тіло загиблого під час обстрілу чоловіка похилого віку, якого вбили, коли він готував собі їжу, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

19 вересня росіяни обстріляли Куп’янськ та потрапили у двір на вулиці Мічуріна та вбили пенсіонера, 61-річного Павла, який у цей момент готував собі їжу у дворі.

Під процесуальним керівництвом прокуратури тіло вилучили. Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії, збираються докази для українського та міжнародних судів.