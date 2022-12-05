На Харківщині судитимуть жінку, яка привласнювала гуманітарку – Поліція

Поліція повідомила про підозру за махінацію із гуманітарною допомогою, розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

38-річна Світлана зв’язалась з гуманітарним фондом “World Central Kitchen” і заявила, що вона представник свого багатожитлового будинку, та впродовж трьох тижнів отримувала «гуманітарку» для усього дому.

Але з’ясувалося, що Світлана не передавала допомогу сусідам, натомість усе залишала собі.

Світлана отримала підозру від дізнавачів за ч. 1 ст. 190 (шахрайство).

Санкція статті передбачає штраф від 2 тисяч до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 200 до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до трьох років.