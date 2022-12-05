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На Харьковщине будут судить женщину, которая присваивала гуманитарку — Полиция

Общество 15:50   05.12.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине будут судить женщину, которая присваивала гуманитарку — Полиция

Полиция сообщили о подозрении за махинацию с гуманитарной помощью, рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

38-летняя Светлана связалась с гуманитарным фондом World Central Kitchen и заявила, что она представитель своего многожилого дома, и в течение трех недель получала «гуманитарку» для всего дома.

Но выяснилось, что Светлана не передавала помощь соседям, но все оставляла себе.

Светлана получила подозрение от дознавателей по ч. 1 ст. 190 (мошенничество).

Санкция статьи предусматривает штраф от 2 тысяч до 3 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 200 до 240 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 15:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщили о подозрении за махинацию с гуманитарной помощью, рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.".