На Харьковщине будут судить женщину, которая присваивала гуманитарку — Полиция

Полиция сообщили о подозрении за махинацию с гуманитарной помощью, рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

38-летняя Светлана связалась с гуманитарным фондом World Central Kitchen и заявила, что она представитель своего многожилого дома, и в течение трех недель получала «гуманитарку» для всего дома.

Но выяснилось, что Светлана не передавала помощь соседям, но все оставляла себе.

Светлана получила подозрение от дознавателей по ч. 1 ст. 190 (мошенничество).

Санкция статьи предусматривает штраф от 2 тысяч до 3 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 200 до 240 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.