На Харьковщине в Купянске следователи эксгумировали тело погибшего пенсионера
Следователи обнаружили в Купянске тело погибшего при обстреле пожилого мужчины, которого убили, когда он готовил себе еду, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.
19 сентября россияне обстреляли Купянск и попали во двор на улице Мичурина и убили пенсионера, 61-летнего Павла, который в этот момент готовил себе еду во дворе.
Под процессуальным руководством прокуратуры тело изъяли. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, собираются доказательства для украинского и международных судов.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 15:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи обнаружили в Купянске тело погибшего при обстреле пожилого мужчины, которого убили, когда он готовил себе еду, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.".