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На Харьковщине в Купянске следователи эксгумировали тело погибшего пенсионера

Общество 15:19   06.12.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине в Купянске следователи эксгумировали тело погибшего пенсионера

Следователи обнаружили в Купянске тело погибшего при обстреле пожилого мужчины, которого убили, когда он готовил себе еду, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

19 сентября россияне обстреляли Купянск и попали во двор на улице Мичурина и убили пенсионера, 61-летнего Павла, который в этот момент готовил себе еду во дворе.

Под процессуальным руководством прокуратуры тело изъяли. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, собираются доказательства для украинского и международных судов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 15:19;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи обнаружили в Купянске тело погибшего при обстреле пожилого мужчины, которого убили, когда он готовил себе еду, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.".