На Харьковщине в Купянске следователи эксгумировали тело погибшего пенсионера

Следователи обнаружили в Купянске тело погибшего при обстреле пожилого мужчины, которого убили, когда он готовил себе еду, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

19 сентября россияне обстреляли Купянск и попали во двор на улице Мичурина и убили пенсионера, 61-летнего Павла, который в этот момент готовил себе еду во дворе.

Под процессуальным руководством прокуратуры тело изъяли. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, собираются доказательства для украинского и международных судов.