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Возвращался домой: на Харьковщине эксгумировали жертву оккупантов (фото)

Происшествия 18:20   12.12.2022
Елена Нагорная
Возвращался домой: на Харьковщине эксгумировали жертву оккупантов (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

12 декабря на кладбище в селе Петропавловка Купянского района правоохранители эксгумировали тело 30-летнего мужчины, который погиб в результате обстрела российской армии.

Следователи установили, что 10 сентября местный житель возвращался домой, когда захватчики начали бить по селу из артиллерии. Мужчину ранило осколками и он погиб на месте, сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Тело правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу, а также начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 18:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 декабря на кладбище в селе Петропавловка Купянского района правоохранители эксгумировали тело 30-летнего мужчины, который погиб в результате обстрела российской армии.".