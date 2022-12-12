Возвращался домой: на Харьковщине эксгумировали жертву оккупантов (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
12 декабря на кладбище в селе Петропавловка Купянского района правоохранители эксгумировали тело 30-летнего мужчины, который погиб в результате обстрела российской армии.
Следователи установили, что 10 сентября местный житель возвращался домой, когда захватчики начали бить по селу из артиллерии. Мужчину ранило осколками и он погиб на месте, сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
Тело правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу, а также начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 18:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 декабря на кладбище в селе Петропавловка Купянского района правоохранители эксгумировали тело 30-летнего мужчины, который погиб в результате обстрела российской армии.".