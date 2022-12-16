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Шла к сыну: на Купянщине эксгумировали жертву вражеского обстрела (фото)

Происшествия 20:05   16.12.2022
Елена Нагорная
Шла к сыну: на Купянщине эксгумировали жертву вражеского обстрела (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

16 декабря на кладбище поселка Куриловка Купянского района Харьковской области правоохранители эксгумировали труп 62-летней местной жительницы.

24 сентября женщина попала под артиллерийский обстрел российских военных, когда шла к сыну. 30 сентября она умерла в результате полученных телесных повреждений, рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 20:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 декабря на кладбище поселка Куриловка Купянского района Харьковской области правоохранители эксгумировали труп 62-летней местной жительницы.".