Шла к сыну: на Купянщине эксгумировали жертву вражеского обстрела (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
16 декабря на кладбище поселка Куриловка Купянского района Харьковской области правоохранители эксгумировали труп 62-летней местной жительницы.
24 сентября женщина попала под артиллерийский обстрел российских военных, когда шла к сыну. 30 сентября она умерла в результате полученных телесных повреждений, рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
Труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 20:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 декабря на кладбище поселка Куриловка Купянского района Харьковской области правоохранители эксгумировали труп 62-летней местной жительницы.".