Шла к сыну: на Купянщине эксгумировали жертву вражеского обстрела (фото)

16 декабря на кладбище поселка Куриловка Купянского района Харьковской области правоохранители эксгумировали труп 62-летней местной жительницы.

24 сентября женщина попала под артиллерийский обстрел российских военных, когда шла к сыну. 30 сентября она умерла в результате полученных телесных повреждений, рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура