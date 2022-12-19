Обстрелы Харьковщины за сутки: информация Генштаба и Синегубова
По районам по меньшей мере семи населенных пунктов Харьковской области бил враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении россияне обстреляли из артиллерии позиции украинских военных в районах населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Волчанск и Двуречная, на Купянском — били по районам Котляровки, Крахмального и Берестового.
«Обстрелов Харькова не зафиксировано. Зато снова обстреливали Купянский район. 17 населенных пунктов Купянского района сейчас являются пострадавшими в результате артиллерийских обстрелов, обстрелов из РСЗО. Кроме того, сегодня была обстреляна Волчанская громада и, в частности, город Волчанск… Напомню, что именно по Двуречанскому направлению на Купянщине у нас проходит линия фронта, где ведутся активные боевые действия. Где наши воины стоят на своих непосредственно позициях и не дают врагу отвоевать эти позиции, хотя они пытаются фактически круглосуточно это все сделать», — рассказал в эфире национального телемарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 18:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По районам по меньшей мере семи населенных пунктов Харьковской области бил враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".