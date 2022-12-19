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Обстріли Харківщини за добу: інформація Генштабу та Синєгубова

Події 18:26   19.12.2022
Елена Нагорная
Обстріли Харківщини за добу: інформація Генштабу та Синєгубова

По районах щонайменше семи населених пунктів Харківської області гатив ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли з артилерії позиції українських військових в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Дворічна, на Куп’янському – били по районах Котлярівки, Крохмального і Берестового.

“Обстрілів Харкова не зафіксовано. Натомість знову обстрілювали Куп’янський район. 17 населених пунктів Куп’янського району зараз є постраждалими внаслідок артилерійських обстрілів, обстрілів з РСЗВ. Крім того, сьогодні було обстріляно Вовчанську громаду і, зокрема, місто Вовчанськ… Нагадаю, що саме за Дворічанським напрямком на Куп’янщині у нас проходить лінія фронту, де ведуться активні бойові дії. Де наші воїни стоять на своїх позиціях і не дають ворогові відвоювати ці позиції, хоча вони намагаються фактично цілодобово це все зробити”, – розповів в етері національного телемарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 18:26;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "По районах щонайменше семи населених пунктів Харківської області гатив ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".