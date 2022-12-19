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“На Харків повторно ніхто не піде” – військовий аналітик

Суспільство 08:21   19.12.2022
Оксана Горун
“На Харків повторно ніхто не піде” – військовий аналітик

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко повідомив, що російські окупанти виводять військових медиків із сусідньої з Харківщиною Бєлгородської області. А це ознака того, що Харків – не серед пріоритетних цілей загарбників.

“У Бєлгородській області з Шебекіно розпочато процес виведення спеціального медичного загону 220-го МОСН ЗВО, який було розгорнуто 24 лютого. Фактично з перших днів вторгнення цей підрозділ у Бєлгородській області обслуговував поранених окупантів, яких звозили з України. 3-є хірургічне відділення відігравало головну роль щодо медичної підтримки передових підрозділів РОВ”, – написав Коваленко в Телеграмі.

На його думку, передислокація медиків – ознака зміни пріоритетів ворога.

“Цей потенціал згортається і передислокується, що говорить про послаблення даної локації та фактичну переорієнтацію пріоритетів РОВ. У свою чергу, зберігається концентрація польових госпіталів у Ростовській області, що говорить про зосередження РОВ на Луганському, але особливо – на Донецькому плацдармах.  Тобто на Харків ніхто повторно не піде – всі зусилля РОВ сконцентровані на гарячковому утриманні того, що лишилося”, – зробив висновок Олександр Коваленко.

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    • Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) та військові аналітики відзначали концентрацію російських військ на сході Харківської області з ймовірним наміром наступати у бік деокупованих територій Харківщини.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Політика, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 08:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко повідомив, що російські окупанти виводять військових медиків із сусідньої з Харківщиною Бєлгородської області. А це ознака того, що Харків – не серед пріоритетних цілей загарбників".