«На Харьков повторно никто не пойдет» — военный аналитик

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил о том, что российские оккупанты выводят военных медиков из соседней с Харьковщиной Белгородской области. А это признак того, что Харьков — не среди приоритетных целей захватчиков.

«В Белгородской области из Шебекино начат процесс вывода специального медицинского отряда 220-й МОСН ЗВО, который был развернут 24 февраля. Фактически с первых дней вторжения это подразделение в Белгородской области обслуживало раненных оккупантов, свозимых из Украины. 3-е хирургическое отделение отыгрывало в регионе главную роль по медицинской поддержке передовых подразделений РОВ», — написал Коваленко в telegram.

С его точки зрения, передислокация медиков — признак изменения приоритетов врага.

«Этот потенциал сворачивается и передислоцируется, что говорит об ослаблении данной локации и фактической переориентации приоритетов РОВ. В свою очередь, сохраняется концентрация полевых госпиталей в Ростовской области, что говорит о сосредоточивании РОВ на Луганском, но в особенности — на Донецком плацдармах. Т.е. на Харьков никто повторно не пойдет — все усилия РОВ сконцентрированы на лихорадочном удержании оставшегося», — сделал вывод Александр Коваленко.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) и военные аналитики отмечали концентрацию российских войск на востоке Харьковской области с вероятным намерением наступать в сторону деоккупированных территорий Харьковщины.