«Остановился котел и упал самолет» — рассказ замначальника харьковской ТЭЦ
Заместитель начальника харьковской ТЭЦ-4 Михаил Кириченко был на рабочем месте в момент, когда прямо рядом с теплоэнергоцентралью сбили вражеский самолет.
Его историю пересказала пресс-служба Харьковской мэрии.
«Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», Михаил Кириченко – заместитель начальника ТЭЦ-4, но с первых дней войны ему пришлось быть и оператором котельной, и слесарем. Вместе с женой, тоже работающей на «ХТС», пережил прилеты недалеко от рабочего места, а в феврале стал свидетелем падения вражеского самолета», — перечислили события из жизни Кириченко.
Сам сотрудник теплосетей вспоминает события первых дней войны так: «Я сидел в кабинете на втором этаже. Вдруг стекло из окна полетело, как в кино. Успел выскочить в коридор. А потом просела сеть, упало напряжение, остановился котел, и упал самолет. Все сразу побежали вентили перекрывать».
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Михаил Кириченко продолжает работать на ТЭЦ-4, никуда выезжать из Харькова не намерен. Говорит: сначала ждали, что война скоро закончится, а затем начали строить планы на будущее. Даже привыкли к обстрелам. А желания покидать Харьков не было ни в первые дни полномасштабного вторжения, ни сейчас.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 11:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель начальника харьковской ТЭЦ-4 Михаил Кириченко был на рабочем месте в момент, когда прямо рядом с теплоэнергоцентралью сбили вражеский самолет".