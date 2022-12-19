Зупинився котел та впав літак- розповідь заступника начальника харківської ТЕЦ

Заступник начальника харківської ТЕЦ-4 Михайло Кириченко був на робочому місці в момент, коли поряд із теплоенергоцентраллю збили ворожий літак.

Історію комунальника переповіла пресслужба Харківської мерії.

“Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», Михайло Кириченко – заступник начальника ТЕЦ-4, але з перших днів війни йому довелося бути і оператором котельні, і слюсарем. Разом із дружиною, яка теж працює на ХТМ, пережив прильоти недалеко від робочого місця, а у лютому став свідком падіння ворожого літака”, – перерахували події з життя Кириченка в міськраді.

Сам співробітник тепломереж згадує події перших днів війни так: “Я сидів у кабінеті на другому поверсі. Аж раптом скло з вікна полетіло, як у кіно. Встиг вискочити у коридор. А потім просіла мережа, впала напруга, зупинився котел, і впав літак. Усі одразу побігли вентилі перекривати”.

Михайло Кириченко продовжує працювати на ТЕЦ-4, нікуди виїжджати з Харкова не збирається. Каже: спочатку чекали, що війна скоро закінчиться, а згодом почали будувати плани на майбутнє. Навіть звикли до обстрілів. А бажання залишати Харків не було ні в перші дні повномасштабного вторгнення, ні зараз.