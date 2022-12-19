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Зупинився котел та впав літак- розповідь заступника начальника харківської ТЕЦ

Суспільство 11:35   19.12.2022
Оксана Горун
Зупинився котел та впав літак- розповідь заступника начальника харківської ТЕЦ Фото: Харківська міськрада

Заступник начальника харківської ТЕЦ-4 Михайло Кириченко був на робочому місці в момент, коли поряд із теплоенергоцентраллю збили ворожий літак.

Історію комунальника переповіла пресслужба Харківської мерії.

“Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», Михайло Кириченко – заступник начальника ТЕЦ-4, але з перших днів війни йому довелося бути і оператором котельні, і слюсарем. Разом із дружиною, яка теж працює на ХТМ, пережив прильоти недалеко від робочого місця, а у лютому став свідком падіння ворожого літака”, – перерахували події з життя Кириченка в міськраді.

Сам співробітник тепломереж згадує події перших днів війни так: “Я сидів у кабінеті на другому поверсі. Аж раптом скло з вікна полетіло, як у кіно. Встиг вискочити у коридор. А потім просіла мережа, впала напруга, зупинився котел, і впав літак. Усі одразу побігли вентилі перекривати”.

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Михайло Кириченко продовжує працювати на ТЕЦ-4, нікуди виїжджати з Харкова не збирається. Каже: спочатку чекали, що війна скоро закінчиться, а згодом почали будувати плани на майбутнє. Навіть звикли до обстрілів. А бажання залишати Харків не було ні в перші дні повномасштабного вторгнення, ні зараз.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 11:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник начальника харківської ТЕЦ-4 Михайло Кириченко був на робочому місці в момент, коли поряд із теплоенергоцентраллю збили ворожий літак".