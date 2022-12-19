Снег, темнота, война. Премьер Польши Моравецкий показал фото Харькова и Киева
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в дипломатической дуэли с подругой путина Карин Кнайсль использовал фотографии обесточенных украинских городов.
Экс-министр иностранных дел Австрии и личная подруга Владимира Путина Карин Кнайсль в Twitter похвалила красоту зимы в рф.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вступил в дипломатическую дуэль с австрийкой, у которой на свадьбе отплясывал Путин.
«Снег, темнота, война» — подписал Моравецкий фотографии зимних и обесточенных Киева и Харькова в Twitter.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 14:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в дипломатической дуэли с подругой путина Карин Кнайсль использовал фотографии обесточенных украинских городов.".