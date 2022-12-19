Сніг, темрява, війна. Прем’єр Польщі Моравецький показав фото Харкова і Києва
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у дипломатичній дуелі з подругою путіна Карін Кнайсль використав фотографії знеструмлених українських міст.
Екс-міністр закордонних справ Австрії та особиста подруга Володимира Путіна Карін Кнайсль у Twitter похвалила красу зими в рф.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вступив до дипломатичної дуелі з австрійкою, у якої на весіллі танцював путін.
«Сніг, темрява, війна» – підписав Моравецький фотографії зимових та знеструмлених Києва та Харкова у Twitter.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 14:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у дипломатичній дуелі з подругою путіна Карін Кнайсль використав фотографії знеструмлених українських міст.".