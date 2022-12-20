До Нового года в Изюме планируют запустить транспорт

До конца декабря в самой пострадавшей от российской оккупации громаде Харьковщины начнет ездить транспорт, сообщил мэр Изюма Валерий Марченко.

«С городским транспортом ситуация сложная, но решается. Перевозчик Л.Г. Круглова ремонтирует два автобуса аж в Черкассах. Вскоре они приедут в город, и, надеемся, в конце декабря в нашей громаде заработает городской транспорт», — сообщила пресс-служба Изюмского горсовета со ссылкой на информацию начальника городской военной администрации Валерия Марченко.

О том, как идет восстановление нормальной жизни в Изюме Марченко проинформировал участников встречи с главами квартальных комитетов и представителями многоквартирных домов города, а также — руководителями городских служб.

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Также на этой встрече Марченко проинформировал, как решают вопрос отопления в тех домах громады, где централизованно система не работает. Так, с 16 декабря тем жителям громады, которые обратились за бесплатными дровами, Изюмский лесхоз начал доставлять топливо. Жителям многоэтажек «городская власть дает разрешение на установку индивидуального отопления».