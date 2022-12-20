До Нового року в Ізюмі планують запустити транспорт
До кінця грудня в найбільш постраждалій від російської окупації громаді Харківщини почне їздити транспорт, повідомив мер Ізюма Валерій Марченко.
“З міським транспортом ситуація складна, але вирішується. Перевізник Л.Г. Круглова ремонтує два автобуси аж у Черкасах. Незабаром вони приїдуть до міста, і, сподіваємось, наприкінці грудня в нашій громаді почне працювати міський транспорт”, – повідомила пресслужба Ізюмської міськради з посиланням на інформацію начальника міської військової адміністрації Валерія Марченка.
Про те, як іде відновлення нормального життя в Ізюмі, Марченко поінформував учасників зустрічі з головами квартальних комітетів та представниками багатоквартирних будинків міста, а також – керівниками міських служб.
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Також на цій зустрічі Марченко поінформував, як вирішують питання опалення у тих будинках громади, де централізована система не працює. Так, з 16 грудня тим мешканцям громади, які звернулися по безкоштовні дрова, Ізюмський лісгосп почав доставляти паливо. Жителям багатоповерхівок “міська влада дає дозвіл на встановлення індивідуального опалення”.
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Ви читали новину: «До Нового року в Ізюмі планують запустити транспорт»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 09:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До кінця грудня в найбільш постраждалій від російської окупації громаді Харківщини почне їздити транспорт, повідомив мер Ізюма Валерій Марченко".