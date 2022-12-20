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На Харьковщине на пожаре погиб мужчина, дом сгорел (фото)

Происшествия 08:59   20.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине на пожаре погиб мужчина, дом сгорел (фото)

Смертельный пожар на Харьковщине случился не из-за вражеских обстрелов, а из-за неосторожности при курении.

«В Чугуевском районе на пожаре, который произошел по неосторожности при курении, погиб мужчина, 1980 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Смертельный пожар на Харьковщине 19 декабря 2022

ЧП случилось в селе Пильное Волчанской громады на ул. Школьная, 12, днем 19 декабря. Спасателей вызвали на место в 13:43.

Смертельный пожар на Харьковщине 19 декабря 2022 2

«На время их прибытия горел частный дом на площади 80 кв. м. На тушение огня пожарные подали 2 пожарных ствола. В очаге пожара спасатели обнаружили тело погибшего. В 16:12 состоялась локализация огня, в 20:25 полная его ликвидация», — проинформировали в ГСЧС.

Смертельный пожар на Харьковщине 19 декабря 2022 3

 

Спасатели также сообщили, что из-за вражеских обстрелов за сутки на Харьковщине случились два пожара — в Купянском и Изюмском районах.

По информации главы ХОВА Олега Синегубова, масштабный пожар на Изюмщине случился из-за ракетного удара. Горел гражданский объект промышленной инфраструктуры.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 08:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельный пожар на Харьковщине случился не из-за вражеских обстрелов, а из-за неосторожности при курении".