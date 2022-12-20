На Харківщині під час пожежі загинув чоловік, будинок згорів (фото)
Смертельна пожежа на Харківщині сталася не через ворожі обстріли, а через необережність під час куріння.
“У Чугуївському районі на пожежі, яка сталася через необережність під час куріння, загинув чоловік, 1980 року народження”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
НП сталася у селі Пильне Вовчанської громади на вул. Шкільна, 12, удень 19 грудня. Рятувальників викликали на місце о 13:43.
“На час їх прибуття горів приватний будинок на площі 80 кв. м. На гасіння вогню пожежники подали 2 пожежні стволи. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло загиблого. О 16:12 відбулася локалізація вогню, о 20:25 повна його ліквідація”, – поінформували у ДСНС.
Рятувальники також повідомили, що через ворожі обстріли за добу на Харківщині сталися дві пожежі – у Куп’янському та Ізюмському районах.
За інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, масштабна пожежа на Ізюмщині сталася через ракетний удар. Горів цивільний об’єкт промислової інфраструктури.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 08:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна пожежа на Харківщині сталася не через ворожі обстріли, а через необережність під час куріння".