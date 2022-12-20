На Харківщині під час пожежі загинув чоловік, будинок згорів (фото)

Смертельна пожежа на Харківщині сталася не через ворожі обстріли, а через необережність під час куріння.

“У Чугуївському районі на пожежі, яка сталася через необережність під час куріння, загинув чоловік, 1980 року народження”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

НП сталася у селі Пильне Вовчанської громади на вул. Шкільна, 12, удень 19 грудня. Рятувальників викликали на місце о 13:43.

“На час їх прибуття горів приватний будинок на площі 80 кв. м. На гасіння вогню пожежники подали 2 пожежні стволи. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло загиблого. О 16:12 відбулася локалізація вогню, о 20:25 повна його ліквідація”, – поінформували у ДСНС.

Рятувальники також повідомили, що через ворожі обстріли за добу на Харківщині сталися дві пожежі – у Куп’янському та Ізюмському районах.

За інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, масштабна пожежа на Ізюмщині сталася через ракетний удар. Горів цивільний об’єкт промислової інфраструктури.