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Пророссийского настроения в Харькове нет, — Синегубов об итогах 300 дней войны

Общество 17:26   20.12.2022
Елена Нагорная
Пророссийского настроения в Харькове нет, — Синегубов об итогах 300 дней войны Фото: Олег Синегубов

За 300 дней с начала полномасштабного вторжения РФ в Харьковской области от рук оккупантов погибли 1663 человека, из них — 74 ребенка, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«От военных, которые защищали границы города Киева и Киевщины, которые сейчас воюют у нас здесь, на Харьковщине, они говорили: «Действительно, мы смотрели за новостями и откровенно говорили, что город Харьков пройдут транзитом». Однако, когда город действительно показал свой характер и когда Харьков стоит, они говорят: «Это вдохновляло и нас, и если Харьков стоит, то Киев обязан устоять». Поэтому, действительно, такие мысли были. Харьков свой характер показал, что это проукраинский город и никакого пророссийского настроения здесь нет», — отметил Синегубов.

При этом он подчеркнул, что над усилением обороноспособности региона работают круглосуточно.

«Это и строительство фортификационных сооружений. И мы четко понимаем, откуда враг может пойти, на какие направления может пойти. И мы там работали над усилением, то есть созданием максимальных условий для наших военных, чтобы они были максимально эффективными на своих направлениях», — добавил глава ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 17:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За 300 дней с начала полномасштабного вторжения РФ в Харьковской области от рук оккупантов погибли 1663 человека, из них — 74 ребенка, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.".