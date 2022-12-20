Пророссийского настроения в Харькове нет, — Синегубов об итогах 300 дней войны

За 300 дней с начала полномасштабного вторжения РФ в Харьковской области от рук оккупантов погибли 1663 человека, из них — 74 ребенка, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«От военных, которые защищали границы города Киева и Киевщины, которые сейчас воюют у нас здесь, на Харьковщине, они говорили: «Действительно, мы смотрели за новостями и откровенно говорили, что город Харьков пройдут транзитом». Однако, когда город действительно показал свой характер и когда Харьков стоит, они говорят: «Это вдохновляло и нас, и если Харьков стоит, то Киев обязан устоять». Поэтому, действительно, такие мысли были. Харьков свой характер показал, что это проукраинский город и никакого пророссийского настроения здесь нет», — отметил Синегубов.

При этом он подчеркнул, что над усилением обороноспособности региона работают круглосуточно.

«Это и строительство фортификационных сооружений. И мы четко понимаем, откуда враг может пойти, на какие направления может пойти. И мы там работали над усилением, то есть созданием максимальных условий для наших военных, чтобы они были максимально эффективными на своих направлениях», — добавил глава ХОВА.