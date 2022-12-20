Проросійського настрою в Харкові немає – Синєгубов про підсумки 300 днів війни
За 300 днів з початку повномасштабного вторгнення РФ у Харківській області від рук окупантів загинули 1663 особи, з них – 74 дитини, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.
“Від військових, які захищали кордони міста Києва та Київщини, які зараз воюють у нас тут, на Харківщині, вони казали: “Дійсно, ми дивилися за новинами і відверто казали, що місто Харків пройдуть транзитом”. Однак, коли місто дійсно показало свій характер і коли Харків стоїть, вони кажуть: “Це надихало й нас, і якщо Харків стоїть, то Київ зобов’язаний встояти”. Тому, дійсно, такі думки були. Харків свій характер показав, що це проукраїнське місто і жодного проросійського настрою тут немає”, – зазначив Синегубов.
При цьому він наголосив, що над посиленням обороноздатності регіону працюють цілодобово.
“Це й будівництво фортифікаційних споруд. І ми чітко розуміємо, звідки ворог може піти, на які напрямки може піти. І ми там працювали над посиленням, тобто створенням максимальних умов для наших військових, щоб вони були максимально ефективними на своїх напрямках”, – додав голова ХОВА.
Також читайте: Синєгубов повідомив, що за вибух стався вночі на Харківщині (відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Проросійського настрою в Харкові немає – Синєгубов про підсумки 300 днів війни»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 17:26;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "За 300 днів з початку повномасштабного вторгнення РФ у Харківській області від рук окупантів загинули 1663 особи, з них – 74 дитини, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.".