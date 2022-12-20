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Ситуация с электроснабжением на Харьковщине остается тяжелой — Синегубов

Общество 20:11   20.12.2022
Елена Нагорная
Ситуация с электроснабжением на Харьковщине остается тяжелой — Синегубов

О ситуации с электроснабжением в Харьковской области председатель ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.

«Что касается последнего обстрела, то мы восстановились полностью, насколько это возможно. Сейчас мы перешли уже к плановым отключениям. Если брать одну квартиру или домовладение, то в сутки нет света около 4 часов. Ситуация позволяет не постоянно применять такие отключения. То есть люди имеют бонус. Какое-то домовладение мы можем отключить только на два часа. Однако, ситуация остается в принципе тяжелой, поскольку мы зависим от общенациональной системы электроснабжения», — констатировал Синегубов.

По его словам, весь электротранспорт в Харькове сейчас работает без перебоев.

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«Угроза не миновала, однако мы готовы к любым последствиям действий врага, у нас есть четкий алгоритм действий со всеми службами — Укрэнерго, Облэнерго, с городскими службами. То есть, мы в режиме постоянной готовности находимся», — отметил глава ХОВА.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 20:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации с электроснабжением в Харьковской области председатель ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.".