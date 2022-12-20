Ситуация с электроснабжением на Харьковщине остается тяжелой — Синегубов
О ситуации с электроснабжением в Харьковской области председатель ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.
«Что касается последнего обстрела, то мы восстановились полностью, насколько это возможно. Сейчас мы перешли уже к плановым отключениям. Если брать одну квартиру или домовладение, то в сутки нет света около 4 часов. Ситуация позволяет не постоянно применять такие отключения. То есть люди имеют бонус. Какое-то домовладение мы можем отключить только на два часа. Однако, ситуация остается в принципе тяжелой, поскольку мы зависим от общенациональной системы электроснабжения», — констатировал Синегубов.
По его словам, весь электротранспорт в Харькове сейчас работает без перебоев.
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«Угроза не миновала, однако мы готовы к любым последствиям действий врага, у нас есть четкий алгоритм действий со всеми службами — Укрэнерго, Облэнерго, с городскими службами. То есть, мы в режиме постоянной готовности находимся», — отметил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 20:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации с электроснабжением в Харьковской области председатель ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.".