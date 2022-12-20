Ситуація з електропостачанням на Харківщині залишається важкою – Синєгубов
Про ситуацію з електропостачанням у Харківській області голова ХОВА Олег Синєгубов розповів в етері національного телемарафону.
“Щодо останнього обстрілу, то ми відновилися повністю, наскільки це можливо. Наразі ми перейшли вже до планових відключень. Якщо брати одну квартиру або домоволодіння, то на добу немає світла близько 4 годин. Ситуація дозволяє не постійно застосовувати такі відключення. Тобто люди мають бонус. Якесь домоволодіння ми можемо відключити лише на дві години. Однак, ситуація залишається в принципі важкою, оскільки ми залежимо від загальнонаціональної системи електропостачання”, – констатував Синєгубов.
За його словами, весь електротранспорт у Харкові зараз працює без перебоїв.
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“Загроза не минула, однак ми готові до будь-яких наслідків дій ворога, у нас є чіткий алгоритм дій з усіма службами – Укренерго, Обленерго, з міськими службами. Тобто ми в режимі постійної готовності знаходимося”, – зазначив голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 20:11;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію з електропостачанням у Харківській області голова ХОВА Олег Синєгубов розповів в етері національного телемарафону.".