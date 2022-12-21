Для идентификации погибших. Харьковской полиции США подарили четыре ДНК-машины

Теперь следователи Харьковщины имеют четыре современных аппарата, хотя раньше был один на всю страну, сообщил начальник следственного управления областного управления полиции Сергей Болвинов.

«Несколько месяцев назад Харьков и область посетил Говард Баффет со своей командой. Во время поездки в Изюм они увидели, насколько следователям не хватает ДНК машин в следственном управлении – экспертизы из-за многих неопознанных трупов занимают достаточно много времени», — рассказал Болвинов.

Howard G. Buffet foundation приобрели и прислали харьковским следователям 4 современных мобильных ДНК лаборатории ANDE 6C и 300 чипов к ним, которые всего лишь за 100 минут проводят анализ ДНК образцов, и сохраняют их, как на флешку.



Теперь следственное управление может узнавать погибших всего за несколько часов – причем родственники смогут увидеть этот процесс.

«Искренне благодарен Howard G. Buffett foundation за помощь – теперь харьковская полиция имеет четыре аппарата – раньше был всего лишь один такой на всю страну», — отметил Болвинов.

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