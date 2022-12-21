Для ідентифікації загиблих. Харківській поліції США подарували 4 ДНК-машини

Наразі слідчі Харківщини мають чотири сучасні апарати, хоча раніше був один на всю країну, повідомив начальник слідчого управління обласного управління поліції Сергій Болвінов.

«Кілька місяців тому Харків та область відвідав Говард Баффет зі своєю командою. Під час поїздки в Ізюм вони побачили, наскільки слідчим не вистачає ДНК машин в слідчому управлінні – експертизи через багато невпізнаних трупів займають досить багато часу», – розповів Болвінов.

Отже Howard G. Buffet foundation придбали та прислали харківським слідчим 4 сучасні мобільні ДНК лабораторії ANDE 6C та 300 чіпів до них, які усього лише за 100 хвилин проводять аналіз ДНК зразків, та зберігають їх, як на флешку.

Тепер слідче управління може впізнавати загиблих усього за кілька годин – причому родичі зможуть побачити цей процес.

«Щиро вдячний Howard G. Buffett foundation за допомогу – тепер харківська поліція має чотири апарати – раніше був усього лише один такий на всю країну», – зазначив Болвінов.