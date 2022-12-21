Генштаб не видит подготовки армии РФ к наступлению на север Харьковщины

Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Вместе с тем, танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное.

На Купянском направлении противник продолжает пытаться улучшить тактическое положение. Враг бил по районам населенных пунктов Новомлинск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое.

Утром Генштаб ВСУ сообщил о том, что армия оккупантов за прошедшие сутки атаковала освобожденный населенный пункт на Харьковщине, провела мощный обстрел Волчанска и обстреляла еще более 10 населенных пунктов региона.