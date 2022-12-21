Генштаб не бачить підготовки армії РФ до наступу на північ Харківщини

Райони щонайменше 16 населених пунктів Харківської області обстріляла армію РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим, танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка і Амбарне.

На Куп’янському напрямку супротивник й надалі намагається покращити тактичне положення. Ворог гатив по районах населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове.

Вранці Генштаб ЗСУ повідомив про те, що армія окупантів минулої доби атакувала звільнений населений пункт на Харківщині, провела потужний обстріл Волчанська та обстріляла ще понад 10 населених пунктів регіону.