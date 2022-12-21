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На Харьковщине 500 абонентов из Купянщины, Изюмщины и Чугуевщины со светом

Общество 16:24   21.12.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине 500 абонентов из Купянщины, Изюмщины и Чугуевщины со светом Фото: «Харьковоблэнерго»

В Харьковской области электроснабжение вернули почти для 500 абонентов, еще 200 — подключили к газу, сообщила ХОВА.

Ремонт ежедневно проходит на сетях деоккупированных общин Харьковщины, сообщил заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.

“На Купянщине идет ремонт магистрали среднего и низкого давления и подключение потребителей к сети. 20 декабря специалисты «Харьковгаза» возобновили газоснабжение для более чем 200 семей в Харьковском, Изюмском и Купянском районах», — рассказал Михаил Харнам.

Также в области продолжают восстанавливать свет в населенных пунктах, пострадавших в результате обстрелов российских кафиров.

За прошедшие сутки бригады «Харьковоблэнерго» работали над восстановлением электросети в селе Циркуны Харьковского района, где подключили к питанию еще 20 домовладений.

Возобновлено электроснабжение и для 250 абонентов в селе Кругляковка Купянского района; 17 — в селе Макарово Богодуховского района; 60 – в селе Чеполь, 48 – в населенном пункте Пески Радьковские, 51 – в городе Изюм Изюмского района; и 45 — в селе Красное Лозовского района.

Доступ к электричеству обеспечили еще для 40 семей в поселке Старый Салтов Чугуевского района.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 16:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области электроснабжение вернули почти для 500 абонентов, еще 200 — подключили к газу, сообщила ХОВА.".