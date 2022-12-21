Live
  • Середа 21.12.2022
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.81
    • 🟢

На Харківщині 500 абонентів із Куп’янщини, Ізюмщини та Чугуївщини зі світлом

Суспільство 16:24   21.12.2022
Оксана Якушко
На Харківщині 500 абонентів із Куп’янщини, Ізюмщини та Чугуївщини зі світлом Фото: “Харківобленерго”

У Харківській області електропостачання повернули майже 500 абонентам, ще 200 — підключили до газу, повідомила ХОВА.

Ремонт щодня триває на мережах деокупованих громад Харківщини, повідомив заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

“На Куп’янщині триває ремонт магістралі середнього та низького тиску й підключення споживачів до мережі. 20 грудня фахівці “Харківгазу” відновили газопостачання для більш ніж 200 родин у Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах”, — розповів Михайло Харнам.

Також в області продовжують відновлювати світло в населених пунктах, які постраждали внаслідок обстрілів російських окупантів.

Минулої доби бригади “Харківобленерго” працювали над відновленням електромережі у селі Циркуни Харківського району, де підключили до живлення ще 20 домоволодінь.

Відновлено електропостачання і для 250 абонентів у селі Кругляківка Куп’янського району; 17 — у селі Макарове Богодухівського району; 60 — у селі Чепіль, 48 — у населеному пункті Піски Радьківські, 51 — у місті Ізюм Ізюмського району; та 45 — у селі Червоне Лозівського району.

Доступ до електрики забезпечили ще для 40 родин у селищі Старий Салтів Чугуївського району.

Читайте також: Ситуація з електропостачанням на Харківщині залишається важкою – Синєгубов.

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

19:34
Де ще на деокупованій Харківщині запрацювала “Укрпошта” і видають пенсії
17:26
Проросійського настрою в Харкові немає – Синєгубов про підсумки 300 днів війни
14:28
Де у Харкові в четвер вимкнуть світло: список вулиць
14:08
«Нафтогаз» розповів про наслідки обстрілу по нафтобазі на Харківщині
17:58
До лютого всі деокуповані території Харківщини будуть зі світлом – голова ХОВА

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині 500 абонентів із Куп’янщини, Ізюмщини та Чугуївщини зі світлом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 16:24;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині електропостачання повернули майже 500 абонентам, ще 200 — підключили до газу, повідомила ХОВА.".