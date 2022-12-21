На Харківщині 500 абонентів із Куп’янщини, Ізюмщини та Чугуївщини зі світлом
У Харківській області електропостачання повернули майже 500 абонентам, ще 200 — підключили до газу, повідомила ХОВА.
Ремонт щодня триває на мережах деокупованих громад Харківщини, повідомив заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.
“На Куп’янщині триває ремонт магістралі середнього та низького тиску й підключення споживачів до мережі. 20 грудня фахівці “Харківгазу” відновили газопостачання для більш ніж 200 родин у Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах”, — розповів Михайло Харнам.
Також в області продовжують відновлювати світло в населених пунктах, які постраждали внаслідок обстрілів російських окупантів.
Минулої доби бригади “Харківобленерго” працювали над відновленням електромережі у селі Циркуни Харківського району, де підключили до живлення ще 20 домоволодінь.
Відновлено електропостачання і для 250 абонентів у селі Кругляківка Куп’янського району; 17 — у селі Макарове Богодухівського району; 60 — у селі Чепіль, 48 — у населеному пункті Піски Радьківські, 51 — у місті Ізюм Ізюмського району; та 45 — у селі Червоне Лозівського району.
Доступ до електрики забезпечили ще для 40 родин у селищі Старий Салтів Чугуївського району.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 16:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині електропостачання повернули майже 500 абонентам, ще 200 — підключили до газу, повідомила ХОВА.".