Жители двух районов Харькова завтра останутся без воды почти на весь день

В КП «Харьковводоканал» предупредили об отключении водоснабжения в части Харькова в связи с ремонтом.

«Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на водоводе D=800 мм по улице Полтавский Шлях, завтра, 22 декабря, с 10:00 до 24:00 будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Новобаварского и Холодногорского районов», — сообщила пресс-служба предприятия.

Список адресов, где планируется отключение, можно скачать здесь.

Читайте также: Поселок на Харьковщине завтра останется без холодной воды

В водоканале отметили, что будут подвозить воду автоцистернами предприятия.