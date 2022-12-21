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Жители двух районов Харькова завтра останутся без воды почти на весь день

Общество 11:56   21.12.2022
Оксана Горун
Жители двух районов Харькова завтра останутся без воды почти на весь день

В КП «Харьковводоканал» предупредили об отключении водоснабжения в части Харькова в связи с ремонтом.

«Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на водоводе D=800 мм по улице Полтавский Шлях, завтра, 22 декабря, с 10:00 до 24:00 будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Новобаварского и Холодногорского районов», — сообщила пресс-служба предприятия.

Список адресов, где планируется отключение, можно скачать здесь.

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    • В водоканале отметили, что будут подвозить воду автоцистернами предприятия.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 11:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковводоканал» предупредили об отключении водоснабжения в части Харькова в связи с ремонтом".