Мешканці двох районів Харкова завтра залишаться без води майже весь день

У КП “Харківводоканал” попередили про відключення водопостачання в частині Харкова у зв’язку з ремонтом.

“Комунальне підприємство “Харківводоканал” повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=800 мм по вулиці Полтавський Шлях, завтра, 22 грудня, з 10:00 до 24:00 буде тимчасово припинено водопостачання частини абонентів Новобаварського та Холодногірського районів” , – повідомила пресслужба підприємства.

Список адрес, де планується відключення, можна завантажити тут .

Читайте також: Селище на Харківщині завтра залишиться без холодної води

У водоканалі зазначили, що підвозитимуть воду автоцистернами підприємства.