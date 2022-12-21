Мешканці двох районів Харкова завтра залишаться без води майже весь день
У КП “Харківводоканал” попередили про відключення водопостачання в частині Харкова у зв’язку з ремонтом.
“Комунальне підприємство “Харківводоканал” повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=800 мм по вулиці Полтавський Шлях, завтра, 22 грудня, з 10:00 до 24:00 буде тимчасово припинено водопостачання частини абонентів Новобаварського та Холодногірського районів” , – повідомила пресслужба підприємства.
Список адрес, де планується відключення, можна завантажити тут .
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У водоканалі зазначили, що підвозитимуть воду автоцистернами підприємства.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 11:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківводоканал” попередили про відключення водопостачання в частині Харкова у зв’язку з ремонтом".