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Мешканці двох районів Харкова завтра залишаться без води майже весь день

Суспільство 11:56   21.12.2022
Оксана Горун
Мешканці двох районів Харкова завтра залишаться без води майже весь день

У КП “Харківводоканал” попередили про відключення водопостачання в частині Харкова у зв’язку з ремонтом.

“Комунальне підприємство “Харківводоканал” повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=800 мм по вулиці Полтавський Шлях, завтра, 22 грудня, з 10:00 до 24:00 буде тимчасово припинено водопостачання частини абонентів Новобаварського та Холодногірського районів” , – повідомила пресслужба підприємства.

Список адрес, де планується відключення, можна завантажити тут .

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    • У водоканалі зазначили, що підвозитимуть воду автоцистернами підприємства.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 11:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківводоканал” попередили про відключення водопостачання в частині Харкова у зв’язку з ремонтом".