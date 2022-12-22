Где на Харьковщине установят два десятка мощных генераторов от Говарда Баффета

19 генераторов, переданных Харьковской области американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом, будут обеспечивать работу объектов критической и социальной инфраструктуры во время отключений электроэнергии вследствие агрессии РФ.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов и напомнил, что в ноябре Говард Баффет приезжал в регион.

«Данные устройства генерации электроэнергии будут направлены на наши территориальные громады, на деоккупированные территории для поддержки мощностей в больницах, в нашей критической инфраструктуре», — рассказал Синегубов.

Кроме генераторов, по словам председателя ХОВА, поступило оборудование для их сервисного обслуживания.

Видео: Олег Синегубов

Также Синегубов напомнил, что ранее фонд Говарда Баффета передал следователям Нацполиции Харьковщины четыре современные мобильные ДНК-лаборатории ANDE 6C и 300 чипов к ним, которые всего лишь за 100 минут проводят анализ ДНК-образцов и сохраняют их, как на флешку.

«Они позволят еще более эффективно проводить расследования тех преступлений, которые совершает РФ на нашей территории. Это лишь часть той помощи, о которой мы договаривались», — добавил председатель ХОВА.