Де на Харківщині встановлять 19 потужних генераторів від Говарда Баффета
19 генераторів, переданих Харківській області американським бізнесменом та філантропом Говардом Баффетом, забезпечуватимуть роботу об’єктів критичної та соціальної інфраструктури під час відключень електроенергії внаслідок агресії РФ.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов і нагадав, що у листопаді Говард Баффет приїжджав в регіон.
“Дані пристрої генерації електроенергії будуть направлені на наші територіальні громади, на деокуповані території для підтримки потужностей у лікарнях, у нашій критичній інфраструктурі”, – розповів Синєгубов.
Крім генераторів, за словами голови ХОВА, надійшло обладнання для їхнього сервісного обслуговування.
Відео: Олег Синєгубов
Також Синєгубов нагадав, що раніше фонд Говарда Баффета передав слідчим Нацполіції Харківщини чотири сучасні мобільні ДНК-лабораторії ANDE 6C та 300 чіпів до них, які лише за 100 хвилин проводять аналіз ДНК-зразків і зберігають їх, як на флешку.
“Вони дозволять ще більш ефективно проводити розслідування тих злочинів, які вчиняє РФ на нашій території. Це лише частина тієї допомоги, про яку ми домовлялися”, – додав голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 19:52;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 генераторів, переданих Харківській області американським бізнесменом та філантропом Говардом Баффетом, забезпечуватимуть роботу об’єктів критичної та соціальної інфраструктури під час відключень електроенергії внаслідок агресії РФ.".