Осторожно, бешенство: в громаде на Харьковщине 5 человек проходят вакцинацию

Руководство освобожденной Изюмской громады на Харьковщине предупредило жителей об опасности заразиться смертельной болезнью — бешенством от бродячих животных, которых стало много из-за войны.

«После начала военных действий на территории нашей громады, многие жители покинули свои дома и покинули домашних животных. Мы видим на наших улицах большое количество бездомных животных, которые, к сожалению, могут контактировать с дикими животными и заболеть бешенством. Источником этой инфекции для человека являются собаки, особенно бродячие, кошки, а из диких животных – лисы, волки, крысы, ежи. Возможно заражение человека и других животных – коров, овец, коз, свиней, лошадей, летучих мышей и т.д.» — сообщила пресс-служба Изюмского горсовета со ссылкой на информацию местной Центральной городской больницы.

По данным врачей, за время, которое прошло после деоккупации громады, к ним уже обратились 11 человек, пострадавших от укусов животных. Пять из пострадавших прошли или проходят вакцинацию от бешенства.

Всем жителям громады посоветовали избегать контактов с бродячими или дикими животными, а при изменении поведения домашних животных — обращаться к врачу.