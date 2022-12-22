Осторожно, бешенство: в громаде на Харьковщине 5 человек проходят вакцинацию
Руководство освобожденной Изюмской громады на Харьковщине предупредило жителей об опасности заразиться смертельной болезнью — бешенством от бродячих животных, которых стало много из-за войны.
«После начала военных действий на территории нашей громады, многие жители покинули свои дома и покинули домашних животных. Мы видим на наших улицах большое количество бездомных животных, которые, к сожалению, могут контактировать с дикими животными и заболеть бешенством. Источником этой инфекции для человека являются собаки, особенно бродячие, кошки, а из диких животных – лисы, волки, крысы, ежи. Возможно заражение человека и других животных – коров, овец, коз, свиней, лошадей, летучих мышей и т.д.» — сообщила пресс-служба Изюмского горсовета со ссылкой на информацию местной Центральной городской больницы.
По данным врачей, за время, которое прошло после деоккупации громады, к ним уже обратились 11 человек, пострадавших от укусов животных. Пять из пострадавших прошли или проходят вакцинацию от бешенства.
Читайте также: Как сохранить продукты, если нет электричества — советы харьковчанам
Всем жителям громады посоветовали избегать контактов с бродячими или дикими животными, а при изменении поведения домашних животных — обращаться к врачу.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Осторожно, бешенство: в громаде на Харьковщине 5 человек проходят вакцинацию»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 11:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководство освобожденной Изюмской громады на Харьковщине предупредило жителей об опасности заразиться смертельной болезнью — бешенством от бродячих животных, которых стало много из-за войны".