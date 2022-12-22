Обережно, сказ: у громаді на Харківщині 5 людей проходять вакцинацію

Керівництво звільненої Ізюмської громади на Харківщині попередило мешканців про небезпеку заразитися смертельною хворобою – сказом від бродячих тварин, яких стало багато через війну.

“Після початку військовихдій на території нашої громади, багато мешканців покинули свої домівки та залишили домашніх тварин. Ми бачимо на наших вулицях велику кількість бездомних тварин, які на жаль можуть контактувати з дикими тваринами та захворіти на сказ. Джерелом цієї інфекції для людини є собаки, особливо бродячі, кішки, а з диких тварин – лисиці, вовки, щури, їжаки. Можливе зараження людини і від інших тварин – корів, овець, кіз, свиней, коней, кажанів та ін.” – повідомила пресслужба Ізюмської міськради з посиланням на інформацію місцевої Центральної міської лікарні.

За даними лікарів, за час, що минув після деокупації громади, до них вже звернулися 11 людей, які постраждали від укусів тварин. П’ять із постраждалих пройшли або проходять вакцинацію від сказу.

Усім жителям громади порадили уникати контактів із бродячими чи дикими тваринами, а при зміні поведінки свійських тварин – звертатися до лікаря.